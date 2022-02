Roma, da Xhaka a Jorginho. Tutti i nomi per la regia

La Roma cerca rinforzi per il centrocampo, priorità al regista. I nomi che circolano sono tanti e di spessore

A Trigoria è già iniziata la programmazione in vista della prossima stagione. Nonostante vi sia ancora tanto da fare in ottica stagionale – con una corsa all’Europa non ancora conclusa – i giallorossi iniziano a guardare con attenzione a quello che verrà.

Mourinho verrà quasi sicuramente confermato – salvo clamorosi colpi di scena – e la dirigenza vuole costruirgli una squadra capace di lottare per le prime posizioni in campionato e, chissà, magari per qualcosina in più. I capitolini hanno bisogno con priorità di un regista, per dare più estro al centrocampo.

Tutti i nomi per il centrocampo del prossimo anno

Mourinho chiede un centrocampista di qualità – un regista di ruolo – dalla scorsa estate. Vuoi per tempistiche o per questioni economiche, Tiago Pinto non è riuscito ancora a dargli quel che vuole. A Gennaio la Roma ha acquistato Sergio Oliveira dal Porto, ma non basta.

I giallorossi starebbero puntando a nomi abbastanza altisonanti – che fanno capire le ambizioni della squadra – che potrebbero far salire l’asticella al gioco romanista. Il primo nome è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero doveva essere un innesto immediato la scorsa estate, ma la trattativa si è arenata a causa delle richieste elevate dell’Arsenal. Ora la Roma potrebbe riprovarci, il giocatore sembra spingere per l’addio. Resta il nodo ingaggio, con 7 milioni e mezzo che la Roma difficilmente vorrà pagare.

Un’idea che sembra intrigare molto sembra essere quella che porta a Douglas Luiz dell’Aston Villa. Gli inglesi hanno già dialogato con i Villains per Olsen – durante il trasferimento dallo Sheffield, dunque probabile possa esser intavolata una trattativa. La scorsa estate fu richiesta una cifra di 40 milioni di euro, che quest’anno sicuramente si abbasserà vista la scadenza di contratto del giocatore nel 2023.

Pista ben più difficile quella che porta invece a Renato Sanches del Lille. Il portoghese sembrerebbe essere tra i preferiti di Mourinho, ma la concorrenza è folta. Il giocatore prende poco più di 2 milioni a stagione e Mendes potrebbe spingere per portarlo in giallorosso. Per Hojbjerg discorso differente. Il giocatore fu voluto da Mourinho stesso al Tottenham, ma ora con l’arrivo di Bentancur agli Spurs sembrerebbe essere chiuso. Potrebbe essere una trattativa più semplice di quello che sembra.

L’ultimo nome è più un sogno, in realtà. Si tratta di Jorginho, giocatore brasiliano naturalizzato italiano e di proprietà del Chelsea. Il calciatore è uno dei più forti centrocampisti a livello europeo, attualmente, e sembrerebbe essere imminente un suo trasferimento. Il suo contratto scadrà nel 2023 e spinge per andarsene. La Roma potrebbe provarci, ma la Juventus sembrerebbe essere in pole per l’acquisto. Improbabile che i giallorossi dunque riescano a chiudere per quest’ultimo.