Roma, derby di mercato con la Lazio per Filip Kostic

Le ottime prestazioni di Filip Kostic con l’Eintracht Francoforte non stanno passando di certo inosservate. Il centrocampista offensivo serbo ha fin qui collezionato in campionato 3 gol e ben 8 assist, in 23 presenze in Bundesliga.

Numeri notevoli, che hanno attirato sul calciatore 29enne un notevole numero di club a lui interessati. La maggior parte di questi ultimi militano in Serie A. L’interesse più datato, ma anche il più concreto, è quello dell’Inter.

Nelle ultime ore però a farsi concretamente vive, almeno secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, ci hanno pensato la Roma e la Lazio. Un derby capitolino di mercato che potrebbe generare una mini asta in estate per il talento serbo.

A stuzzicare l’appetito dei club, oltre ovviamente alle qualità del giocatore, vi è la precaria situazione contrattuale che vede protagonisti il Francoforte e lo stesso Kostic. Il 29enne serbo infatti è legato al club tedesco fino all’estate 2023.

Le trattative per il rinnovo non sussistono e ciò significa che, se questa fase di stallo tra le parti dovesse continuare nel tempo, il Francoforte sarebbe quasi obbligato a svendere il proprio calciatore per evitare la perdita a parametro zero nella stagione successiva. Ad approfittarne quindi potrebbe esserci un club tra Roma e Lazio, senza sottovalutare l’interesse sempre presente dell’Inter.