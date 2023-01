Roma, Deulofeu il favorito per il dopo Zaniolo

Gerard Deulofeu sarebbe il profilo preferito per sostituire il partente Nicolò Zaniolo. La Roma sta pensando ad un’offerta

Il trasferimento di Zaniolo sembra ormai una cosa che avverrà di sicuro, con la Roma che dovrà acquistare qualcun’altro al posto suo. Il primo profilo papabile per i giallorossi è Gerard Deulofeu, calciatore già trattato nelle scorse finestre di mercato.

L’Udinese chiede almeno 10 milioni di euro, con la Roma disposta a pagare. Intanto, i tifosi della Roma hanno già scaricato Zaniolo. Sui social si legge roba come “Purtroppo per essere un fenomeno non basta atteggiarsi a tale, grazie di tutto quella è la porta“. O anche “Non basta un gol per entrare nel Pantheon dei tifosi della #ASRoma. Serve molto di piu’. E non e’ questione di 1 o 100 reti. #Zaniolo”

Trasferimento? No, è felice in Italia

Intanto Deulofeu ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Ecco cosa ha detto: “Aston Villa? Mi è già successo altre volte in carriera di essere oggetto di voci durante i periodi di mercato. Ho imparato che nel calcio e nella vita bisogna vivere il presente ed essere felici. Io lo faccio e sono felice, voglio restare qui e non mi interessa il futuro, quello che succede succederà, ma essere felice è la cosa più importante per me e ora sono felice. L’Udinese ha un’organizzazione familiare straordinaria, ci sentiamo molto a nostro agio. Non ci sono scuse, perché il club ci dà tutto ed è per questo che mi sento molto bene. Sono davvero orgoglioso di essere qui”.