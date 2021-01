Roma, Diawara può partire: Hellas Verona e Fenerbahce sul giocatore

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Roma nel mercato di gennaio c’è Amadou Diawara. Il centrocampista guineano sembrava destinato ad un ruolo di protagonista ad inizio stagione, ma le cose sono andate diversamente.

L’ex Napoli è stato fermo causa covid e per qualche problema fisico, ma al rientro ha faticato a trovare spazio, racimolando solo 8 presenze per un totale di 381 minuti giocati, decisamente pochi per chi era arrivato a Roma per giocare con continuità.

Stando a quanto riporta Libero, sulle tracce del centrocampista ci sono Hellas Verona e il Fenerbahce, che avrebbero chiesto il cartellino del giocatore. La Roma ha preso in considerazione le proposte, ma prima bisognerà trovare un sostituto.

Da quanto appreso dalla nostra redazione, in caso di cessione di Diawara, il primo nome sul taccuino della Roma è quello di Nahitan Nández, 25enne centrocampista del Cagliari e della nazionale uruguaiana.

Nel contratto del giocatore è prevista una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, troppi per la Roma, che per abbassare le pretese potrebbe inserire una contropartita gradita ai sardi e cercare di dilazionare il pagamento. Nella trattativa potrebbe finire Federico Fazio.