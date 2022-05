Roma, Douglas Luiz in pole ma vigili su Matic

I giallorossi puntano al brasiliano come prima scelta, anche se costa tanto. Per Nemanja Matic sembrano esserci problemi

Il centrocampo della Roma avrà sicuramente un innesto, con un regista che serve come il pane vista la difficoltà a creare. La squadra per larghi tratti della stagione è risultata non brillante in mezzo al campo e il centrocampo avrà bisogno di aiuto.

I nomi più in voga per quel ruolo sono quello di Douglas Luiz dell’Aston Villa – impegnato nella prossima giornata di Premier contro il Manchester City – e Nemanja Matic. Quella dell’ultima giornata di Premier League si prospetta come una buona vetrina per il brasiliano, che potrebbe ancor di più mettersi in mostra.

Prezzo elevato e età che avanza

Due profili differenti, anche se così simili. Entrambi giocano bene palla al piede e hanno una buona visione di gioco, nonostante il brasiliano sia ancora più acerbo rispetto al serbo.

Il nazionale verdeoro si ritrova ad avere un prezzo abbastanza elevato per le casse giallorosse. I villains chiedono 20 milioni, ma è probabile che il prezzo lieviti dopo le ultime buone prestazioni. Sul calciatore ci sarebbero anche Chelsea, Arsenal e Manchester United che renderebbero difficile la trattativa.

Discorso differente per Nemanja Matic, su cui pende ormai la lama dell’età. Il calciatore serbo continua ad essere un buon giocatore, ma la dirigenza giallorossa sarebbe indecisa sull’acquisto anche in virtù del suo essere prossimo ai 34 anni. Il calciatore del Manchester United – infatti – li compirà il prossimo 1 Agosto. Andranno fatte le dovute valutazioni e capire quanto margine di manovra ci sia.