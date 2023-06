Roma, dramma Abraham: l’infortunio può allontanare la cessione

I giallorossi potrebbero ritrovarsi a trattenere Tammy Abraham dopo la rottura del crociato nella partita di ieri sera. L’inglese era cercato dalle big di Premier League

Quello che ha colpito nella giornata di ieri di campionato Tammy Abraham è un disastro enorme, sia per il giocatore che per i giallorossi. La Roma, infatti, nel mercato estivo si ritroverà a dover forzatamente cercare un nuovo attaccante per l’inizio del nuovo campionato, con Belotti che dovrebbe andar via salvo clamorosi colpi di scena, ma la tragedia è un’altra.

L’infortunio rischia di rallentare la crescita del giocatore e, inoltre, un’eventuale cessione da parte dei giallorossi. In estate c’era la possibilità di vedere venduto l’inglese ex Chelsea per cifre altissime, si parla di 40-50 milioni di euro, ma a questo punto la possibilità che resti si fa sempre più concreta.

Anche se…

La possibile permanenza era, comunque, nell’aria. Infatti, una settimana fa il giocatore ha elogiato il suo attuale tecnico José Mourinho dicendo: “Lui mi ha fatto scoprire un’altra sfaccettatura del calcio, così come alcune caratteristiche che non avrei mai pensato di avere. Ora aiuto la squadra in difesa come non avevo mai fatto in tutta la mia carriera, ma mi piace farlo per i compagni. L’anno scorso ho segnato e ho vinto un trofeo, quest’anno uguale. Con Mourinho il mio obiettivo principale è imparare differenti aspetti del gioco. Tutti mi conoscono come bomber, ma ora mi sono evoluto e sto mostrando caratteristiche differenti. “Lui è il tipo di allenatore che non ti dirà mai se stai andando bene, ma ti spinge sempre a dare il massimo. Ho sempre avuto bisogno di questo. Anche nel caso in cui giocassi la miglior partita della mia carriera, lui mi direbbe che avrei potuto fare ancora di più. Lui è il tipo di tecnico di cui avevamo bisogno”.