Roma, dubbi su Fonseca: per il futuro ipotesi Allegri

Riflessioni sull'operato di Fonseca. Per il futuro si pensa all'ex tecnico della Juve

E’ iniziato nel peggiore dei modi il 2020 per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi hanno perso 5 gare su 8 e hanno dovuto dire addio alla Coppia Italia per mano della Juventus di Sarri. Risultati negativi che hanno generato critiche e polemiche.

CAMBIO ASSETTO – Sul banco degli imputati è finito Fonseca, che in vista della sfida Champions sabato a Bergamo con l’Atalanta ha intenzione di cambiare l’assetto tattico per dare compattezza e solidità alla squadra. Possibile quindi l’impiego di Mancini in mediana al posto dello squalificato Cristante.

FUTURO – Al momento la permanenza di Fonseca non è minimamente in discussione, il tecnico gode della fiducia dello spogliatoio e della società, per tale motivo, salvo eventuali colpi di scena, resterà sulla panchina giallorossa.

NUOVO NOME – La situazione potrebbe cambiare qualora il portoghese non centrasse la qualificazione alla prossima Champions. Stando a quanto riporta Leggo, il gruppo Friedkin, che a breve prenderà il controllo della società, potrebbe presentarsi con un grande nome: il profilo potrebbe essere quello di Massimiliano Allegri.