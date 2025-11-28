Roma, due a rischio per la partita contro il Napoli

Durante la partita contro il Midtjylland due calciatori della Roma sono usciti per infortunio ed entrambi ora sono a rischio per la sfida contro il Napoli. Questa sarà una sfida che potrebbe dirci di più su chi lotterà per lo scudetto

Verso la sfida contro il Napoli

Giallorossi e partenopei si scontreranno nella prossima giornata di campionato in una sfida che sembrerebbe possa già dire tanto su chi lotterà per lo scudetto. In caso di vittoria del Napoli si creerebbe un mega mischione lassù, mentre con una vittoria della Roma si andrebbe a creare una potenziale fuga per i giallorossi.

La partita sarà di quelle difficili ed entrambe le squadre arriveranno alla sfida con qualche mancanza. Infatti, i gialorossi rischiano di non avere altri due giocatori per la prossima sfida di campionato.

La situazione infortunati

Per i partenopei è a rischio la presenza di Miguel Gutierrez, alle prese con una distorsione della caviglia, con i vari De Bruyne, Anguissa, Lukaku e Meret che sono invece già sicuri di saltarla. Per la Roma, invece, oltre a Dovbyk non dovrebbero esserci grossi assenti. Si rivedrà forse Angelino, mentre Manu Koné e El Ayanoui verranno valutati dopo i lievi infortuni rimediati in Europa League.