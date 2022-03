Roma, due bocciature sulle fasce: la situazione

L’ultima partita di Conference League contro il Vitesse ha visto la Roma trionfare fuori casa per 1-0. Non si è trattato di certo di una prestazione brillantissima, ma comunque la vittoria dà morale e risulta molto importante per il proseguo della competizione europea.

Il tecnico José Mourinho ha inoltre colto l’occasione per fare un po’ di turn-over al fine di provare qualche giocatore che ultimamente era uscito dai radar della formazione titolare. Su tutti, il match europeo è stato un banco di prova molto importante per Matias Vina e Maitland-Niles.

I due esterni, che hanno ritrovato la titolarità dopo un bel po’ di tempo, non hanno convinto il tecnico portoghese, anzi. A fine partita Mourinho ha commentato così la prestazione dell’esterno ex Arsenal: “Non ha avuto l’arroganza di pressare alto, ha fatto meglio Karsdorp“.

Una bocciatura, che per Maitland-Niles sa di sentenza. L’esterno inglese è infatti a Roma solo in prestito dai gunners, e sicuramente a fine stagione non verrà riscattato dal club giallorosso, non avendo minimamente convinto allenatore e dirigenza.

Discorso diverso va fatto invece per Vina. Seppur non convincendo appieno, l’esterno uruguaiano ha alternato buone prestazioni ad altre molto opache. Inoltre il calciatore 23enne è stato acquistato appena la scorsa estate a titolo definitivo per ben 13 milioni di euro.

Per questi motivi non si può parlare di bocciatura definitiva. Da ricordare inoltre che Vina è un terzino sinistro puro, e che nel 3-5-2 di Mourinho si sta provando ad adattare in un ruolo non propriamente suo. Il prossimo anno comunque alla batteria di esterni dovrebbe aggiungersi finalmente Leonardo Spinazzola, che sarà recuperato al 100% dopo il grave infortunio rimediato con l’Italia agli scorsi Europei.