Roma, duello con il Newcastle per Faes

Wout Faes del Reims è nel mirino della Roma. I giallorossi dovranno però vedersela con il Newcastle per il giocatore

La Roma di Mourinho è in cerca di rinforzi. La zona di campo che necessita più innesto è il centrocampo, ma anche la difesa avrà bisogno di qualcuno in più.

Il nome nuovo è quello di Wout Faes, difensore del Reims in netta crescita. Il classe ’98 belga sembra pronto per passare ad una squadra che lotti per l’Europa e le ambizioni dei giallorossi sembrano fare per lui. Sul giocatore però i capitolini non sono soli, infatti anche il Newcastle vuole l’ex Anderlecht.

Una lotta difficile

La Roma dovrà vedersela forzatamente con gli inglesi prima di arrivare al belga. Il Newcastle è l’avversaria di mercato peggiore possibile, al momento, visto che con la nuova proprietà è pronta ad investire soldi su soldi per imporsi in Inghilterra e non solo.

I magpies puntano ad arrivare al top del calcio europeo e Wout Faes sembra essere uno dei tasselli per provare ad iniziare un ciclo. Il calciatore belga si è già interfacciato all’Europa in questa stagione, avendo giocato con il Reims ben due volte in Europa League. Il calciatore ha collezionato 41 presenze totali, tra campionato e coppe, condite da 4 gol.

Faes non è troppo alto, ma comunque è ben messo fisicamente. Il classe ’98 è alto 1.87 e nonostante il ruolo di difensore centrale riesce ad entrare spesso in maniera pulita nei contrasti, senza rischiare il giallo. Sono due le ammonizioni totali in questa stagione. Il Reims lo valuta circa 8 milioni.