Roma, duello di mercato con l’Inter per Xeka del Lille

Miguel Angelo da Silva Rocha, meglio noto ai più come Xeka, ha attirato su di sé gli interessi di Roma e Inter su tutte. I due club italiani hanno necessariamente bisogno di un regista, e il calciatore del Lille potrebbe essere l’ideale.

Il portoghese classe 1994 rappresenta un grande affare, poiché con il contratto in scadenza nella prossima estate. Il suo cartellino quindi può essere preso a costo zero, senza dover trattare con il Lille, club in cui attualmente milita in Ligue 1.

L’entourage del ragazzo ha già fatto sapere che sul suo assistito vi sono anche Valencia e Galatasaray, e che quindi le italiane non possono prendersela con troppa calma. Sia l’Inter che la Roma comunque sembrano aver già fatto i primi sondaggi, per capire la volontà del calciatore.

Il duello di mercato Roma – Inter comunque potrebbe prendere anche un risvolto molto interessante. Il club nerazzurro, alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire nell’evenienza Brozovic ma che sia anche molto duttile, gradisce molto Jordan Veretout, proprio della Roma.

Allo stesso tempo il club giallorosso vorrebbe liberarsi del centrocampista francese, reputato poco adatto dal tecnico José Mourinho per il suo progetto tattico, sostituendolo appunto con Xeka. La richiesta per il cartellino dell’ex Fiorentina si aggira però sui 15 milioni di euro, cifra reputata troppo alta dall’Inter.