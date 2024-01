Roma, Dybala vuole rimanere: palla alla dirigenza

Paulo Dybala, rispetto alle recenti voci di calciomercato, sembra volenteroso di restare nella sponda giallorossa della capitale

“Spero che ci rivedremo presto”, una frase che ha spaventato i tifosi della Roma. A scriverla è stato Paulo Dybala, in direzione dell’ormai ex allenatore, licenziato un paio di giorni fa, della Roma: José Mourinho. Lo Special One non si sa dove andrà, auspicabile in Premier League o in Arabia, ma il commento della Joya sembra spaventare.

Spaventa perché, ad oggi, l’argentino non ha rinnovato il proprio contratto e pende su di lui una clausola rescissoria che potrebbe portarlo a salutare i capitolini molto presto. A quanto pare, però, il giocatore vorrebbe rimanere seppur la risposta debba arrivare dalla dirigenza.

Aria di Premier League?

Quello di Paulo Dybala potrebbe essere un addio concreto, anche per via del possibile approdo di Mourinho in Premier. Il giocatore è forte e, di conseguenza, è ormai consuetudine vedere la comparsa di pretendenti che cercano di acquisire i suoi servizi. In questo caso, il Newcastle United è interessato a ingaggiarlo, approfittando del suo basso prezzo, come riporta Il Corriere della Sera.

I Magpies sono il club che cercherà maggiormente, a quanto pare, di inserirlo nei propri ranghi e di farne una risorsa nella seconda parte della stagione. Tuttavia, per il momento non ci sono indizi o possibilità che facciano pensare alla volontà del giocatore di trasferirsi. Infatti, sembra voler restare alla Roma con Mourinho che per ora non ha dato modo di diffondere la sua decisione per il futuro: se effettivamente c’è.