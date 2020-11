Roma, Dzeko ancora positivo. Smalling out per un’intossicazione alimentare, in gruppo Spinazzola e Perez

La Roma è al lavoro in vista della sfida di domenica alle 15 con il Parma di Liverani, la squadra di Fonseca si sta allenando a ranghi ridotti in virtù delle numerose assenze causa covid e di qualche infortunio di natura muscolare.

Nella giornata di ieri Edin Dzeko si è sottoposto a tampone risultando ancora positivo, ma la carica virale è bassa e ci sono speranze di recuperarlo entro domenica. Nel caso rientrasse tra i convocati partirà comunque dalla panchina. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per Fazio, Pellegrini e Kumbulla, tutti in isolamento domiciliare.

Nella seduta odierna Fonseca ha dovuto rinunciare anche Chris Smalling, out per una forte intossicazione alimentare. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma la presenza per domenica resta in dubbio.

Buone notizie invece per Spinazzola e Carles Perez, entrambi stamani si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione. Domani tornerà ad allenarsi con i compagni anche Mirante, che oggi ha svolto lavoro individuale.

Out per altre tre settimane Santon, positivo al coronavirus e alle prese con un infortunio al flessore della coscia sinistra. Indisponibili i lungodegenti Zaniolo e Pastore.