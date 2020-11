Roma, Dzeko in gruppo, out Smalling per un fastidio al ginocchio. Nessuna lesione per Mancini

La Roma si allena a Trigoria in vista della trasferta di giovedì in Romania con il Cluj, gara fondamentale per il passaggio del girone di Europa League. Fonseca per l’occasione deve fare i conti con le assenze, ma sorride per il rientro in gruppo di Dzeko.

Il centravanti bosniaco ieri è risultato negativo al tampone ed ha effettuato la visita di idoneità sportiva, quest’oggi ha lavorato direttamente in gruppo non avendo bisogno di svolgere lavoro individuale poiché in buone condizioni.

Per quanto riguarda Mancini gli esami effettuati hanno confermato il risentimento muscolare, ma non c’è lesione e il giocatore salterà in via precauzionale la sfida di giovedì per tornare a disposizione con il Napoli.

Smalling ieri si era allenato in gruppo mentre oggi ha svolto solo lavoro individuale a causa di un piccolo fastidio al ginocchio che lo pone in dubbio per il Cluj. Nel pomeriggio esami anche per Ibanez, alle prese con un risentimento muscolare.

Fonseca, dunque, dovrà fare i conti con l’emergenza difesa, al momento solo Cristante e Jesus sono a disposizione, dato che Fazio e Kumbulla sono in isolamento causa covid. Possibile che con il Cluj il tecnico possa optare per la difesa a 4.