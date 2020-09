Roma, Dzeko verso la permanenza: addio solo in caso di ritorno di fiamma dell’Inter

L’approdo di Alvaro Morata alla Juventus chiude le porte ad Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco sembrava destinato a sbarcare a Torino con l’arrivo di Milik nella capitale, ma la Juve, stufa dello stallo nella trattativa tra Roma e Napoli, ha deciso di virare con decisione sullo spagnolo, che in queste ore sta svolgendo le visite mediche.

Dzeko dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà nella capitale. L’attaccante non era stato impiegato da Fonseca sabato a Verona, ma, contrariamente a quanto detto da molti, non si è rifiutato di scendere in campo e ha preso regolarmente parte alla riunione tecnica. Era pronto a giocare dall’inizio, ma ha rivelato a Fonseca di non sentirsi al 100% con la testa, fattore che ha spinto il tecnico a tenerlo fuori.

Dzeko era lusingato dall’interesse della Juventus e aveva dato l’ok al trasferimento pur non chiedendo mai la cessione alla società o aver spinto per andar via. E’ felice di restare nella capitale così come la sua famiglia.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la Roma aveva messo in preventivo la cessione del bosniaco per esigenze di bilancio e per tagliare il monte ingaggi, ma ora dovrà fare i conti con la permanenza del giocatore.

Sempre secondo il quotidiano, a mettere in discussione la permanenza di Dzeko potrebbe essere solo un ritorno di fiamma da parte dell’Inter, vicina al bosniaco nella passata stagione.