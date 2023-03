Roma e Barcellona, ancora battaglia per Ndicka

Il difensore dell’Eintracht Francoforte continua ad essere un pezzo pregiato del mercato estivo. Ndicka, infatti, andrà in scadenza con il proprio club la prossima estate

Nei quarti di finale di Europa League, la Roma ha un percorso facile verso la finale. Dopo aver vinto la prima edizione della Conference League, la squadra allenata da José Mourinho vuole vivere un’altra finale europea. Per la prossima stagione, la permanenza di Chris Smalling è ancora in bilico.

Una situazione che ha costretto gli italiani a cercare alternative sul mercato dei trasferimenti. In questo senso, i giallorossi hanno messo gli occhi su Evan NDicka, potente centrale dell’Eintracht Francoforte. Nell’orbita anche del Barcellona, il difensore francese sarà libero a fine stagione, il che lo rende un’interessante opportunità di mercato per gli interessati.

Dove andrà?

Intanto, secondo quanto emerge da El Mundo Deportivo, Mourinho avrebbe richiesto il difensore francese alla dirigenza giallorossa. Il calciatore difficilmente rinnoverà e su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Milan, oltre al Barcellona.

Quasi tutte le big europee si sono interessate al francese, con anche in Premier League e il tante squadre pronte a prelevarlo a zero. Anche il Paris Saint Germain e il Real Madrid avrebbero chiesto informazioni. Per ora il giocatore non ha scelto, ma le richieste per l’ingaggio sono abbastanza elevate.

Il calciatore avrebbe, però, sparato alto per richieste d’ingaggio. Infatti vorrebbe circa 6 milioni di euro più bonus, con un conguaglio alla firma. Cifre fin troppo alte per le italiane, che potrebbero arrivare a lui solo nel caso in cui abbassi le pretese.