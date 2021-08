Roma, è Icardi l’obiettivo in caso di partenza di Dzeko

Il valzer di punte che sta coinvolgendo le big d’Europa potrebbe inghiottire anche la Roma. Il Chelsea è sempre più vicino a Lukaku e l’Inter in caso di addio sarebbe costretta a sostituirlo con un centravanti di livello.

Al momento in cima alla lista dei nerazzurri ci sono Dusan Vlahovic e Duvan Zapata, ma sullo sfondo resta il solito Dzeko, anche se il bosniaco di recente ha fatto intendere di voler continuare l’avventura nella capitale e far parte del nuovo progetto targato Mourinho.

Il tecnico portoghese crede molto nel bosniaco, motivo per cui per convincere la Roma a lasciarlo partire servirà un’offerta di quelle irrinunciabili, in caso contrario Dzeko resterà nella capitale.

Se l’offerta, invece, dovesse arrivare, la Roma non si farà trovare impreparata e andrà su un centravanti di livello. Il primo nome è quello di Mauro Icardi, in uscita dal PSG.

L’imminente arrivo di Leo Messi a Parigi chiude le porte all’attaccante ex Inter, che potrebbe partire a prezzo di saldo in virtù dell’enorme esborso economico fatto dal PSG per la Pulce. Con questo scenario per la Roma sarebbe certamente più semplice mettere le mani su Icardi.