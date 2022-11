Roma e Juventus di nuovo su Gimenez

José Maria Gimenez continua a piacere a Juventus e Roma. Il calciatore uruguayano piace e non poco in Italia

L’uscita dalle coppe europee dell’Atletico Madrid, che non è riuscito neppure a qualificarsi per l’Europa League, lascia una voragine nel club spagnolo. I colchoneros potrebbero dover cedere alcuni giocatori, specialmente per via di possibili malcontenti presenti nello spogliatoio.

Tra i possibili partenti sembra esserci José Maria Gimenez, difensore uruguayano che da anni è nel mirino di varie squadre italiane. Il calciatore piace e non poco a Juventus e Roma, che in estate potrebbero sfruttare l’occasione. Il classe ’95 è valutato circa 40-45 milioni, soldi che sarebbero vitali per la casa rojiblanca.

I tagli dell’Atletico

Tanti i giocatori che a fine stagione potrebbero clamorosamente lasciare. Tra questi vi è la quasi sicura partenza di Felipe, in scadenza di contratto e che non dovrebbe rinnovare per tornare, forse, in Brasile.

Discorso simile per Lemar e Witsel, anche se per questi due c’è un po’ di mercato. Lemar piaceva anche alla Roma in passato, ma sembra possa anche clamorosamente rinnovare. Probabilmente non resterà anche Reguillon, su cui l’Atletico ha varie perplessità. Quello ad attrarre maggiormente l’attenzione è però Alvaro Morata.

Nelle 5 partite di Champions League disputate non è riuscito mai a segnare, nonostante le 5 reti in 12 partite stagionali in campionato. Il calciatore era stato cercato da Juventus, Bayern Monaco, Barcellona, Arsenal e anche Manchester United. Alla fine è rimasto, anche per via della poca varietà lì davanti per i colchoneros. Matheus Cunha non sembra essere ancora pronto, zero gol stagionali, e serve una punta di peso.