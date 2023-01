Roma e Juventus interessate a Henrichs

Secondo Sky, negli ultimi giorni Juventus e AS Roma hanno chiesto informazioni su Benjamin Henrichs del Lipsia

I due top club italiani sono interessati a un trasferimento invernale del 25enne terzino destro. Henrichs ha giocato molto bene nel 6:1 contro lo Schalke 04 e ha segnato per il 2:0, ma il sette volte internazionale tedesco ha molta concorrenza in Lukas Klostermann e Mohamed Simakan.

Henrichs non è interessato a passare dall’undici titolare alla panchina. Il capo della RB Max Eberl, tuttavia, non vuole lasciare andare Henrichs. La Juventus, intanto, vuole concludere la cessione di Weston McKennie al Leeds United per reinvestire il ricavato. A Henrichs? Nella stagione in corso, il giocatore del Lipsia ha segnato due gol e realizzato un assist in 23 presenze.

La situazione

Un trasferimento di Henrichs sarebbe possibile alla Juventus Torino non appena verrà ceduto Weston McKennie. L’imminente trasferimento dello statunitense al Leeds United darebbe alla Vecchia Signora i mezzi finanziari per ingaggiare il terzino destro del Lipsia.

Ma anche l’AS Roma avrebbe chiesto informazioni, essendo stata interessata all’ingaggio di Henrichs un anno fa. Lì, Rick Karsdorp è sul punto di andarsene dopo il litigio con l’allenatore della Roma Jose Mourinho. Henrichs sarebbe quindi il sostituto dell’olandese. Al momento non è chiaro se Henrichs lascerà i Red Bulls. Il 25enne ha attualmente un contratto fino al 2025, per cui la decisione finale sul futuro del difensore spetta ai sassoni.

Dall’Inghilterra, invece, dicono: “Anche la Juventus sta monitorando Henrichs, secondo quanto riportato dal quotidiano, che sostiene che i giganti della Serie A potrebbero fare una mossa per lui questo mese se vendono Weston McKennie al Leeds United. Il Lipsia, tuttavia, preferirebbe tenere il giocatore questo mese, secondo il media tedesco“.