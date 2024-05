Roma e Juventus su Patino dell’Arsenal

Sia la Juventus che la Roma stanno già lavorando alle loro squadre per la prossima stagione. Dopo lo spettacolare dominio dell’Inter nella Serie A 2023-2024, i piemontesi e i giallorossi si stanno muovendo sul mercato

Non è un segreto che Daniele De Rossi stia facendo un lavoro sensazionale da quando ha preso le redini della Roma. Un calciatore leggendario che ha il pieno appoggio dei suoi ragazzi, che hanno raggiunto le semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Presto sarà il momento di concentrarsi sul mercato.

Con un occhio alla prossima finestra di trasferimenti estivi, la squadra della capitale italiana ha messo gli occhi su un futuro interessante in Inghilterra. Secondo le informazioni riportate da Calciomercato.it, il giocatore puntato dai giallorossi è Charlie Patino (20 anni), di proprietà dell’Arsenal.

Charlie Patino può far faville in Serie A

In prestito allo Swansea City, questo giovane diamante grezzo sta sfruttando al meglio l’opportunità di mostrare le qualità che possiede con il cuoio degli scarpini. I giallorossi lo tengono d’occhio, ma secondo la fonte citata in precedenza il giocatore avrebbe attirato anche l’attenzione della Juventus.

Il club londinese dovrà quindi prendere una decisione in estate, soprattutto se riceverà un’offerta economica adeguata per questo promettente centrocampista. In attesa delle intenzioni dell’Arsenal, sia la squadra piemontese che la Roma cercheranno di portare Patino in Serie A. Il giocatore, però, potrebbe ritrovarsi nuovamente ad andare in prestito altrove visto che i Gunners sembra vogliano puntare fortemente su di lui. Il giovane piace e non poco in Italia, vedremo cosa accadrà.