Roma e Lazio su Lukic

Lukic sembra essere finito nel mirino di Lazio e Roma. Il calciatore potrebbe lasciare Torino già da gennaio

La situazione Lukic a Torino non sembra rientrata. Il centrocampista granata in estate ha rischiato davvero fortemente di lasciare la squadra di Ivan Juric, con una mancata convocazione in campionato e tanti problemi all’interno dello spogliatoio.

Sembrava tutto essere finito alle spalle, ma ora i problemi riemergono nuovamente. Il calciatore serbo potrebbe comunque lasciare l’ombra della Mole nelle prossime sessioni di mercato, con Lazio e Roma pronte a darsi battaglia pur di averlo. Il calciatore piace fortemente ad entrambe le squadre e può esserci la possibilità di vederlo trasferirsi.

Cosa è successo in estate?

In estate si è creata una frattura, quasi insanabile, a causa del mancato rinnovo di contratto. Il calciatore sembra volersi trasferire altrove e il desiderio è rimasto con il passare dei mesi. A Torino non sembrano essersi messi il cuore in pace, con il cugino Milos che però apre ad un addio.

Intanto, Vagnati e soci sembrano lavorare sotto traccia per provare a portare il calciatore al rinnovo entro il mondiale. Durante Qatar 2022 i contatti potrebbero addirittura intensificarsi, tanto che il Torino cerca di farsi avanti con forza. Intanto nella capitale filtra ottimismo per provare a strappare il giocatore ai granata. Sia Lazio che Roma fiutano il colpo, anche se è difficile capire se si possa fare. Il calciomercato è strano, lo sappiamo, e a gennaio potrebbe accadere di tutto. Il Torino potrebbe finire anche per cedere, mettendosi il cuore in pace.