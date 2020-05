Roma, è Lovren il primo nome in caso di addio di Smalling: cartellino sui 12 milioni

Tra i compiti più ostici del direttore sportivo della Roma Petrachi in vista della prossima sessione estiva c’è quello di trattenere Chris Smalling. Il centrale inglese ha impressionato alla sua prima stagione nella capitale e in breve tempo è divenuto uno dei pilastri della retroguardia di Paulo Fonseca.

VALUTAZIONE – Il problema, però, è che il giocatore è a Roma in prestito secco e a fine stagione dovrebbe far ritorno allo United. I giallorossi faranno di tutto per tenerlo, ma le buone prestazioni degli ultimi mesi hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino, con i Red Devils che per liberarsene ora chiedono 20 milioni di euro.

Petrachi non vuole arrivare a spendere tanto, il bilancio della società va salvaguardato, soprattutto dopo l’emergenza coronavirus. Ecco perché l’uomo mercato giallorosso si sta muovendo alla ricerca di una valida, ma soprattutto meno costosa, alternativa.

RITORNO DI FIAMMA – Nel mirino ci sarebbe Dejan Lovren, 30enne centrale del Liverpool vicino alla Roma già nella scorsa estate, prima che i giallorossi virassero proprio su Smalling.

Il difensore è in scadenza di contratto nel 2021 e il Liverpool non sembra intenzionato ad offrirgli il rinnovo. Klopp, inoltre, ha poca considerazione del croato, impiegato con il contagocce nelle ultime due stagioni (solo 22 presenze in Premier League). Per tale motivo il costo del cartellino è abbastanza basso, per portarlo a casa potrebbero bastare 12 milioni di euro.