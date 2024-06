Roma e Milan su Khephren Thuram

Non solo la Juventus, per Khephren Thuram c’è anche la Roma di Daniele De Rossi

La Juventus sembrq aver pensato di fare il colpo di grazia per la firma di Khephren Thuram, ma la Roma è pronta a rovinare i suoi piani. Secondo Calciomercato , gli uomini di Daniele De Rossi stanno prendendo informazioni e cercando il modo per battere i loro agguerriti rivali di Serie A per assicurarsi i servizi della stellina del Nizza.

Per Khephren raggiungere suo fratello Marcus in Italia è diventata una possibilità concreta. Ma mentre i primi segnali lasciavano presagire un imminente trasferimento alla Juventus, la Roma potrebbe battere i torinesi. De Rossi ha indicato il 23enne come un’aggiunta conveniente per rafforzare le sue fila a centrocampo.

Non solo la Juventus

Il contratto di Thuram al Nizza scade la prossima estate. Dal momento che non ha mostrato alcuna ambizione di rinnovare il suo contratto, la squadra della Ligue 1 ascolterà le offerte per il suo giocatore più rappresentativo. Appena 15 milioni di euro potrebbero rivelarsi sufficienti per prelevarlo dalla Costa Azzurra, con la Roma pronta a trarre vantaggio da una prospettiva così intrigante

La Roma sente di avere il sopravvento sulla Juventus. Il loro nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, ha lavorato in precedenza al Nizza e conosce bene Thuram. Data la grande familiarità tra i due, i giallorossi potrebbero velocemente andare in testa alla fila, ma devono agire con rapidità. Anche il Milan lo vorrebbe e il giocatore vorrebbe trasferirsi in bianconero. La Juventus tenterà di prenderlo subito, con la Roma decisa a provarci.