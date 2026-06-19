Roma e Napoli si contendono un obiettivo di mercato: ecco di chi si tratta

Non solo Palestra, c’è anche un altro esterno che sta facendo gola a parecchi club di Serie A: stiamo parlando di Dodô della Fiorentina. La Roma sembra essere la squadra meglio posizionata visto che la dirigenza capitolina ha intensificato i contatti nelle ultime settimane con la Viola, convinta che il giocatore possa garantire qualità, esperienza e spinta costante lungo la corsia destra.

La trattativa con la Fiorentina resta aperta, anche se la distanza economica tra domanda e offerta non è ancora stata completamente colmata. La società toscana valuta il cartellino del brasiliano intorno ai 18 milioni di euro, ma filtra ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo a cifre inferiori. Una soluzione vicina ai 12-13 milioni di euro, arricchita da bonus legati a presenze e risultati, potrebbe rappresentare il punto d’incontro tra le parti.

Dodô, reduce da stagioni positive in maglia viola, continua ad attirare l’interesse di diversi club grazie alle sue caratteristiche offensive e alla capacità di coprire l’intera fascia. Gian Piero Gasperini avrebbe anche già dato il suo placet per l’acquisto del brasiliano.

Anche il Napoli aveva monitorato con attenzione la situazione del giocatore nelle scorse settimane. Gli azzurri avevano valutato il suo profilo come possibile rinforzo per le corsie esterne, ma con il passare dei giorni l’interesse si è gradualmente affievolito. Le strategie del club partenopeo sembrano infatti orientate verso altre priorità di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky, però, in questo momento la dirigenza campana è concentrata soprattutto sul rafforzamento del reparto arretrato. In cima alla lista degli obiettivi figura Mario Gila, difensore centrale ritenuto ideale per aumentare qualità e profondità della rosa. Proprio l’operazione legata allo spagnolo sta assorbendo gran parte delle energie del Napoli, lasciando così alla Roma una corsia preferenziale nella corsa a Dodô.