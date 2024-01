Roma e non solo: lotta a quattro per Martial

L’attaccante ha faticato a trovare continuità a causa dell’incubo degli infortuni. Per l’attaccante del Manchester United si starebbero facendo avanti Inter, Juventus, Milan e Roma sono in corsa

Con suo grande rammarico, la mancanza di continuità è stata una caratteristica regolare della carriera di Anthony Martial al Manchester United. Dopo un esordio stellare con l’AS Monaco, gli uffici dell’Old Trafford hanno fatto un’offerta decisa per il futuro dell’attaccante.

Tuttavia, ricordando anche il breve e poco prolifico prestito al Siviglia, l’attaccante non è stato all’altezza delle aspettative generate dal suo ingaggio. Nonostante ciò, sembra che abbia un mercato lontano dal vincitore della Carabao Cup, che vedrebbe di buon occhio la possibilità di incassare il francese.

Juventus, Inter, Roma e Milan in agguato

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, sia l’Inter che la Juventus sono in buona posizione per acquistare il giocatore. Mentre il Milan e la Roma non sono da meno nella corsa alla Serie A, il trasferimento di Martial si preannuncia complicato a gennaio.

L’attaccante è consapevole dei suoi continui problemi di forma fisica, quindi sembra intenzionato a sfruttare il tempo trascorso all’Old Trafford per trasferirsi in estate. I Red Devils sarebbero consapevoli della posizione del loro pupillo, ambito da nerazzurri, bianconeri, rossoneri e giallorossi. Il calciatore piace e non poco, specialmente perché la pazienza dalle parti di Manchester per lui sarebbe finita. Il calciatore vuole ritrovare se stesso e a 28 anni si ritrova a voler provare nuove esperienze e, chissà, magari esplodere definitivamente senza la pressione di un Manchester United che fatica a tornare ai vecchi trionfi.