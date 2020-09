Roma, è Smalling il primo regalo di Friedkin: chiusura all’inizio della prossima settimana

Dan e Ryan Friedkin sono sbarcati a Roma nei giorni scorsi per fare la conoscenza del mondo giallorosso ed incontrare i dirigenti che operano nella capitale, Fienga, Zubiria, De Sanctis e Calvo, con cui sono andate in scena varie riunioni per pianificare le mosse del club in chiave mercato.

L’idea della nuova proprietà è quella di mantenere i pezzi pregiati della rosa e puntellare i reparti al momento scoperti. La priorità al momento è il ritorno alla corte di Fonseca di Chris Smalling, con i Friedkin che hanno dato mandato di chiudere l’operazione entro 48h.

Il primo regalo del nuovo patron americano sarà il centrale inglese, la trattativa con il Manchester United è alle battute finali, restano da sistemare solo alcuni dettagli. Intesa raggiunta anche con il difensore sulla base di un triennale, con opzione per il quarto anno, a poco più di 3 milioni di euro a stagione.

La volontà del giocatore di tornare a tutti i costi nella capitale ha consentito alla società di risparmiare qualcosa sul prezzo del cartellino. L’accordo con lo United è stato trovato per 11 milioni più 3/4 di bonus, cifra nettamente più bassa rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni più bonus.

La Roma, dunque, attende l’arrivo del difensore in città tra lunedì e martedì per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.