Roma e Tottenham puntano Elvedi del Moenchengladbach

La Roma e il Tottenham tengono d’occhio Nico Elvedi, che nelle ultime stagioni è stato un giocatore solido nel Borussia Moenchengladbach. Il suo contratto scade nel 2024. Ha rifiutato le prime proposte di prolungamento

Se le cose non cambieranno nei prossimi due mesi, la squadra tedesca prenderà in considerazione la possibilità di metterlo in vendita in estate. Si cercherà di evitare quello che è successo con Marcus Thuram. Il francese partirà gratis tra un paio di mesi.

La Roma e il Tottenham sono fortemente interessati ad attirare Elvedi, aggiunge il mercato dei trasferimenti. D’altra parte, la sua valutazione è solida nonostante la situazione. Il Moenchengladbach chiederà probabilmente 15/20 milioni di euro per separarsi da lui. Il 26enne è in Germania dal 2015 e ha collezionato 258 presenze con la sua attuale squadra, segnando 14 gol e fornendo 9 assist. Ha accumulato 43 presenze con la Svizzera.

Un giocatore decisamente da tenere d’occhio

Sarebbe un obiettivo intrigante, visto che è perfetto per un terzino, data la sua versatilità e le sue caratteristiche. A gennaio i giallorossi hanno finalmente ingaggiato un difensore per completare l’organico, Diego Llorente, che però finora ha giocato pochissimo. È improbabile che attivino un’opzione da 18 milioni di euro per un veterano.

I loro piani sono in alto mare, ma dato che il giocatore è sempre un po’ incerto e ha un prezzo considerevole, non sarebbe sbagliato incassare Roger Ibanez e sostituirlo con un’opzione più economica ma più affidabile. D’altra parte, sarebbe difficile per loro superare l’offerta del Tottenham se fossero davvero interessati al calciatore svizzero.