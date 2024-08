Roma, ennesima offerta rifiutata per Danso

La Roma sarebbe intenzionata a provare ancora una volta per Prelevare Kevin Danso. Il giocatore continua a piacere a Daniele De Rossi

Il nuovo tentativo di trattativa della Roma per il difensore del Lens Kevin Danso si è arenato perché il club francese ha ritenuto insufficiente la sua ultima offerta. La squadra italiana, desiderosa di rinforzare il reparto difensivo sotto la guida dell’allenatore Daniele De Rossi, deve ora valutare se migliorare la propria offerta per assicurarsi l’austriaco. Gianluca Di Marzio riferisce che domenica pomeriggio la Roma ha presentato una proposta ufficiale al Lens per Danso. L’offerta consisteva in un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 21,5 milioni di euro, più un ulteriore milione di euro di bonus.

Il rifiuto del club francese significa che la Roma dovrà fare un ulteriore sforzo per chiudere l’affare. Il Lens avrebbe chiesto una cifra leggermente più alta per il suo prezioso difensore, che è stato una figura chiave nei suoi recenti successi. Mentre le trattative proseguono, la Roma si trova a dover bilanciare i suoi vincoli finanziari con l’urgente necessità di rinforzare la linea arretrata. De Rossi è desideroso di avere Danso nella sua squadra, riconoscendo il potenziale del difensore per migliorare significativamente le capacità difensive della Roma.

Tammy Abraham avvicina Danso?

Avete letto bene: Tammy Abraham potrebbe finanziare il colpo in difesa. L’attaccante inglese è, infatti, vicinissimo al trasferirsi al West Ham per circa 20 milioni di euro. La Roma chiede 25 milioni, ma la trattativa potrebbe fermarsi a metà strada tra le due parti. I giallorossi sperano di chiudere al più presto, con gli hammers pronti a riportare in Inghilterra il centravanti ex Chelsea.