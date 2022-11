Roma, esce Kumbulla e entra Van De Ven?

Marash Kumbulla è trovato nel mirino della Fiorentina, con la Roma che si butterebbe poi su Van De Ven del Wolfsburg

La Roma sta lavorando a varie cessioni per gennaio. Oltre a Eldor Shomurodov e Rick Karsdorp, di cui vi abbiamo già parlato, ci sarebbe in uscita anche Marash Kumbulla. Il difensore albanese ex Hellas Verona non sta rendendo come si sperava, con in stagione appena 4 presenze tra tutte le competizioni.

Poco spazio, sì, dovuto anche ad alcuni problemi fisici che stanno condizionando la sua stagione. A gennaio il calciatore albanese potrebbe lasciare, con la Roma che si butterebbe immediatamente su un difensore proveniente dalla Bundesliga.

Il preferito di José Mourinho

Lo Special One avrebbe indicato a Tiago Pinto Van De Ven del Wolfsburg come primo obiettivo per la difesa dei giallorossi. Il calciatore olandese è un classe 2001 e in stagione sta vivendo un campionato incredibile con i biancoverdi. 14 presenze ed una rete per lui, che stanno valendo enormemente nel computo della classifica di Bundesliga.

Il Wolfsburg, infatti, è al 9 posto e continua ad avere una buona marcia nel campionato tedesco. Il giocatore fa parte della scuderia Pimenta, ex Raiola, così come il connazionale De Ligt. Sarà difficile strappare un contratto, dunque, specialmente perché il giocatore è arrivato solo un anno fa dal Volendam. Ora la consacrazione sembra essere certa, con il giocatore che sta vivendo un avvio incredibile. In estate era stato vicinissimo al prestito al Celtic: per fortuna è rimasto in Germania, con la Roma che ora punta ad acquistarlo al prima possibile. Prima andrà però ceduto Kumbulla.