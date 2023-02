Roma, fari puntati su Hjulmand

Hjulmand continua ad intrigare i giallorossi, che sarebbero intenzionati a prenderlo nel mercato estivo dal Lecce

La Roma starebbe pensando a Morten Hjulmand del Lecce per rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore del Lecce è in netta crescita e dopo aver fatto una stagione da sogno lo scorso anno in Serie B, si sta ripetendo anche in questa in Serie A.

Per ora non parte

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni su Hjulmand: “Per noi è un orgoglio avere un capitano giovanissimo in Serie A. Corvino lo ha pescato in Austria, era scomparso dai radar e a Lecce lo abbiamo ricostruito. A gennaio abbiamo ricevuto offerte importanti ma abbiamo un obiettivo chiaro e non lo abbiamo voluto cedere. Riuscire a tenerlo è stato il frutto dei conti in ordine di questa società. Abbiamo rifiutato un’offerta di 13 milioni dalla Premier League”.

Anche Corvino disse qualcosa su di lui: “Hjulmand? Lo pagai 170 mila euro. A volte non conta quanto paghi il calciatore, ma quanto percepisce. A volte anche prendendo un calciatore a parametro zero può avere un costo elevato per l’ingaggio. Poi quando prendi un giocatore a prezzo basso e con l’ingaggio basso, capisci che potresti aver fatto l’affare. Diciamo che quando ti trovi in certi club dove devi fare il meglio di quello che puoi, devi dare sfogo alle idee. Il Napoli interessato a Hjulmand? Questa domanda va fatta a Cristiano Giuntoli. Quello che posso dire è che il ragazzo è attenzionato da tanti grandi club perché sta dimostrando in campo di meritarsi le attenzioni che sta avendo e credo anche quella del Napoli perché Giuntoli è molto attento e non credo sarà passato inosservato”