Roma, fatta per Joao Gabriel

I giallorossi hanno chiuso per un talento che si aggregherà alle giovanili giallorosse. Si tratta di Joao Gabriel, talento del Corinthians

I giallorossi, alla fine, sono riusciti a far arrivare un giocatore dal Brasile. Dopo aver corteggiato per lungo tempo Marcos Leonardo del Santos, senza riuscire a prenderlo, hanno difatti chiuso per un difensore che arriverà in prestito fino alla fine della stagione.

Si tratta di Joao Gabriel Santos Maklouf, giovane difensore classe 2007 che insieme a Filippo Alessio arriverà a vestire la maglia giallorossa fino alla fine della stagione. Un acquisto che fa capire quanto i giallorossi vogliano puntare fortemente sui giovani, specialmente perché la voglia di fare è tanta per il futuro.

Nuovo arrivo

Il giovane difensore brasiliano arriva in prestito con diritto di riscatto e si aggregherà alla formazione giovanile dei giallorossi. Giallorossi che vogliono, dunque, alzare l’asticella e provare a costruire una Primavera che possa competere con le grandi del nostro calcio.

La notizia è stata appresa anche attraverso il sito della Lega Serie A, dove la Roma ha depositato il contratto del giovane prospetto brasiliano che, con molta probabilità, giocherà inizialmente con l’Under 17. Nel caso in cui dovesse far bene potrebbe essere valutato per un salto immediato in Primavera, con la possibilità di vedere una crescita repentina all’interno delle giovanili giallorosse.

In giallorosso troverà, tra le giovanili, anche Renato Bellucci e Joao Costa, entrambi nella Primavera giallorossa e che condividono con lui la nazionalità. Il primo è di origini brasiliane con passaporto italiano, il secondo portoghesi con passaporto brasiliano.