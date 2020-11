Roma, Fazio e Jesus verso l’addio a gennaio, Bruno Peres cerca il rinnovo

La Roma lavora in vista della sessione invernale di mercato, la priorità è l’arrivo di un trequartista e di un esterno per la corsia di destra, ma molto dipenderà dalle operazioni in uscita. Al momento sul piede di partenza ci sono Federico Fazio e Juan Jesus.

Il centrale argentino è legato ai giallorossi fino al 2022 in virtù di una clausola sulle presenze nella scorsa stagione che ha fatto scattare in automatico il prolungamento, ma non rientra tra i piani di Fonseca e ha un ingaggio pesante. La società sta lavorando per piazzarlo, al momento tra i club interessati ci sarebbero Barcellona, Sampdoria e Cagliari.

Discorso diverso per Juan Jesus, che non rientra nel progetto ed è in scadenza contrattuale. Il brasiliano è certo di partire a gennaio o a giugno.

In scadenza anche Bruno Peres, che sta lottando per guadagnarsi il rinnovo e gode della fiducia di Fonseca. Le sue prestazioni saranno monitorate con attenzione in queste settimane e prima dell’apertura della sessione invernale sarà presa una decisione in un senso o nell’altro.