Roma, Fazio in uscita: c’è il Genoa

Dopo aver messo a segno il colpo Abraham, il mercato della Roma sta vivendo una fase di stallo. Il general manager Pinto prima di muoversi in entrata vuole piazzare gli esuberi, in modo tale da racimolare un tesoretto da reinvestire per un colpo in mediana.

Ceduti Pedro alla Lazio e Florenzi al Milan, ora potrebbe essere il turno di Federico Fazio, che non rientra nei piani di José Mourinho ed è in scadenza contrattuale nel giugno 2022.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Genoa, alla ricerca di un centrale di esperienza.

Il Grifone, come si legge su Calciomercato.com, ha quasi perso le speranze di arrivare a Shkodran Mustafi, mentre è in stallo la trattativa per Nikola Maksimovic, motivo per cui potrebbe virare sul centrale della Roma.

I giallorossi, dal canto proprio, non si opporrebbero certamente all’operazione, dato che cedere Fazio in questa sessione significherebbe monetizzare il prezzo del cartellino e liberarsi di un ingaggio di quelli pesanti.