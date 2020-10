Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: out Santon, dubbio Carles Perez, Iachini ritrova Ribery

Giornata di vigilia per Roma e Fiorentina, impegnate domani pomeriggio allo Stadio Olimpico alle ore 18, match valido per la sesta giornata di Serie A. La gara sarà visibile su Sky Sport (canale 252 del satellite).

In casa Roma Fonseca deve fare i conti con l’assenza di Santon, out per una lesione muscolare di secondo grado alla coscia sinistra. In dubbio Carles Perez, che con il CSKA ha accusato un piccolo fastidio alla coscia. Le condizioni dello spagnolo saranno valutate nella rifinitura. In difesa rientra Smalling dal primo minuto.

In casa Viola Iachini perde Pezzella per un infortunio alla caviglia ma recupera Ribery, che partirà dall’inizio probabilmente in coppia con Kouamé. Sulla fascia destra Lirola favorito su Callejon. Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.