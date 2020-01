Roma, Florenzi atterrato a Valencia. N’Zonzi vicino al Rennes

E’ un Florenzi scuro in volto quello che è partito stamani da Fiumicino direzione Valencia. Il difensore della Roma è sbarcato pochi minuti fa nella città spagnola e nel pomeriggio effettuerà le visite mediche. L’ufficialità è attesa in serata.

OPERAZIONE – Il capitano giallorosso si trasferisce al Valencia in prestito secco fino al termine della stagione. L’obiettivo è trovare continuità per non perdere l’Europeo poi a giugno farà ritorno nella capitale e di comune accordo con la società giallorossa deciderà il da farsi.

N’ZONZI – Vicino all’addio anche Steven N’Zonzi, il centrocampista francese ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Galatasaray, ma a causa dei continui screzi con la società è stato messo fuori rosa ed ora è alla ricerca di una nuova avventura.

RITORNO IN PATRIA – Il francese sarebbe ad un passo dal Rennes. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, ci sono stati nuovi colloqui tra la Roma e il club francese per concludere l’affare in prestito. Sistemati gli ultimi dettagli il giocatore farà ritorno in Ligue 1.