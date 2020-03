Roma, Florenzi può tornare. Petrachi pronto a riacquistare Frattesi per 15 milioni

Con il rinvio dell’Europeo al giugno 2021, la Serie A, qualora si riuscisse ad arginare l’emergenza Coronavirus, riuscirebbe a completare la stagione iniziata nei mesi di maggio, giugno e all’occorrenza luglio. Soluzione che attuerebbero anche gli altri campionati europei attualmente sospesi.

SCADENZE – Il principale problema riguarda però i giocatori in scadenza di contratto o in prestito fino al 30 giugno, che potrebbero, dunque, non concludere la stagione con i club di appartenenza. Per tale motivo gli organi competenti potrebbero prorogare tutte le scadenze al 31 luglio, permettendo ai giocatori di completare i rispettivi campionati.

FLORENZI – Chi tornerà alla base una volta conclusa la stagione è Alessandro Florenzi. L’ex Roma attualmente è in prestito al Valencia ma non resterà in Spagna. Quando scadrà il contratto con gli spagnoli tornerà nella capitale e poi deciderà se restare o andar via.

INTERESSE – L’intenzione di Florenzi sarebbe quella di giocarsi le sue chance nella capitale, ma qualora trovasse l’opposizione del tecnico Fonseca sarebbe pronto a fare le valigie. Al momento il club maggiormente interessato al terzino è la Fiorentina di Commisso.

RECOMPRA – Chi tornerà nella capitale per restarci, invece, è Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo oggi in prestito all’Empoli fino il 30 giugno 2020. In virtù delle ottime prestazioni, il direttore sportivo della Roma Petrachi ha intenzione di esercitare il diritto di recompra: al Sassuolo andranno 15 milioni di euro.