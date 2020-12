Roma, Fonseca a protezione di Calafiori: “Deve migliorare, per voi ora è il migliore al mondo, ma non è così che si cresce”

Il terzino ha trovato la prima rete in giallorosso, ma per Fonseca deve crescere passo dopo passo

Tra le note liete dell’ultima sfida in Europa League della Roma di Fonseca con lo Young Boys c’è Riccardo Calafiori, giovane talento classe 2002 che alla seconda presenza stagionale ha trovato la sua prima rete in giallorosso con un sinistro dal limite che è finito all’incrocio dei pali.

Che Calafiori abbia tutto per fare grandi cose in futuro alla Roma lo sanno da tempo, ma il giocatore deve essere abile a gestire la pressione e restare con i piedi per terra. Per questo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo ci ha tenuto a metterlo al riparo dai troppi elogi:

“Io ho una visione un po’ diversa dalla vostra. Per me Calafiori è un giovane che ha talento ma che deve migliorare, imparare e crescere. È normale che sia così.

Per voi è il migliore del mondo, in questo momento, ma non è il modo giusto per far crescere un giovane. Mi piace, ci crediamo, ma per adesso niente di più“.

Le parole del tecnico hanno voluto fare da scudo agli apprezzamenti arrivati negli ultimi giorni. Calafiori è un grande talento, ma ha ancora bisogno di tempo per crescere e maturare.