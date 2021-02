Roma, Fonseca: “Con Dzeko tutto risolto. Mio posto mai in pericolo”

La Roma è attesa domani dalla sfida in Portogallo con il Braga, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Alla vigilia della sfida il tecnico dei giallorossi Fonseca ha rilasciato una lunga intervista a “O Jogo“, in cui ha parlato del match, del caso Dzeko e di tanto altro. Ecco i tratti salienti:

Sul ritorno in Portogallo: “Non posso negare che sia speciale per me tornare in un posto dove sono stato molto felice. Ho lavorato con tante persone che conservo nel mio cuore e, naturalmente, tornare e rivederle sarà un momento speciale. Per 90 minuti saremo avversari, ma sarà una felicità enorme tornare e rivedere le persone con cui ho lavorato in un club che significa molto per me ed è speciale”.

Sul Braga: “Ho visto quasi tutte le loro partite, specialmente contro lo Sporting e il Porto. Hanno una squadra eccellente, non sono sorpreso. Hanno un grande allenatore e giocano uno stile di calcio che mi piace molto. Gioca in maniera offensiva, gli piace avere la palla. Non ho dubbi: saranno partite estremamente difficili, sia qui che a Roma”.

Sulla squadra: “Sarà una partita molto difficile, ma la squadra è in un buon momento. Abbiamo qualche problema in difesa, perché abbiamo Kumbulla e Smalling infortunati e non saranno disponibili. Per il resto, siamo al completo. Ci sarà anche El Shaarawy, che non è ancora al 100%, ma sarà disponibile”.

Sulla sua panchina sempre in discussione: “Essere allenatore della Roma significa molta pressione, soprattutto da parte della stampa. Si parla molto. Ma non ho mai sentito che il mio lavoro fosse in pericolo, grazie all’appoggio che mi hanno dato il presidente, suo figlio e ora anche Tiago Pinto. Questo è importante: sentire e vedere che le persone con cui lavoriamo credono nel nostro lavoro e io questo l’ho sempre sentito. Poi, naturalmente, dipende ai risultati. Se un allenatore non li raggiunge, le cose si complicano, ma non è questo il caso al momento”.

Su Dzeko: “Ormai è tutto completamente risolto”.