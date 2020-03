Roma, Fonseca dice ‘si’ a Tiquinho Soares: l’attaccante può arrivare per 15 milioni

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, sta approfittando dello stop al campionato per monitorare i profili che possono fare al caso dei giallorossi in vista della prossima stagione. Tra questi c’è Tiquinho Soares, 29enne attaccante del Porto.

L’allenatore della Roma ha studiato con attenzione le caratteristiche del brasiliano e ha dato il via libera al possibile approdo nella capitale. In questa stagione Tiquinho ha collezionato 16 gol in 38 presenze tra campionato e coppe.

COSTI – Nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma per prelevarlo potrebbero bastarne molti meno. Il coronavirus rischia infatti di impoverire le casse del Porto e il contratto in scadenza nel 2021 deprezza inevitabilmente il costo del cartellino. Per portarlo nella capitale potrebbero essere sufficienti 15 milioni di euro.

CARRIERA – Cresciuto nel Corinthians Alagoano, Tiquinho sbarca in Europa nel 2014 per approdare al Nacional. Due anni dopo è passato al Vitoria Guimaraes per poi compiere il grande salto al Porto nel 2017. Ora nel suo futuro potrebbe esserci la Roma.

RUOLO – Nella rosa giallorossa il brasiliano rappresenterebbe la prima alternativa ad Edin Dzeko, andando a sostituire il partente Kalinic. Non è da escludere, però, l’impiego in contemporanea con il bosniaco, dato che i due attaccanti hanno caratteristiche differenti.