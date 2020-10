Roma, Fonseca studia nuove soluzioni per l’attacco: ipotesi trequartista alle spalle delle due punte

Appena tre gol in tre gare disputate e sesto attacco del campionato per numero di conclusioni effettuate (43), sono questi i numeri del reparto avanzato della Roma di Paulo Fonseca, numeri a cui il tecnico sta cercando di rimediare trovando nuove soluzioni di gioco.

Le due settimane di sosta per le nazionali serviranno all’allenatore per provare nuovi schemi. Si ripartirà comunque dalla difesa a tre, ma in avanti si potrebbe optare non più per i due trequartisti alle spalle della punta.

L’idea di Fonseca è quella di giocare con un solo trequartista, in questo caso Mkhitaryan, uno che il ruolo lo conosce alla perfezione, alle spalle delle due punte che potrebbero essere Dzeko e Pedro.

L’esterno spagnolo ha già giocato in quella posizione e negli anni ha dimostrato di avere un discreto feeling con il gol. In alternativa in coppia con Dzeko potrebbe essere impiegato Borja Mayoral.

L’ex Real è una prima punta ma ama svariare sul tutto il fronte d’attacco e già al Levante ha giocato in un attacco a due. Lo spagnolo è portato a dialogare, Dzeko in tal senso rappresenterebbe il partner ideale.