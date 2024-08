Roma, fuori Dybala dentro… Depay?

Alla Roma è stata offerta la possibilità di ingaggiare l’ex Atletico Madrid, Barcellona e Manchester United Memphis Depay

L’olandese ha giocato a EURO 2024 con l’Olanda, ma al momento è senza un club. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, Depay piace alla Roma da tre stagioni e, pur non avendo mai fatto un’offerta per lui, è stato regolarmente oggetto di interesse. A Roma si ha la sensazione che forse è arrivato il momento giusto. Dopo tutto, Depay si è offerto alla Roma e sarebbe interessato al trasferimento.

L’olandese si sta allenando duramente a Monaco per tornare in forma per il suo prossimo club, ancora da decidere, e la Roma non ha ancora fatto un approccio ufficiale per l’attaccante, che sarebbe visto come un’opzione in avanti invece che come un’opzione larga dalla squadra di Daniele de Rossi.

Intanto, addio a Dybala

L’icona della Serie A e della Roma, Paulo Dybala, ha accettato l’offerta del club saudita Al-Qadsiah. La scorsa settimana l’entourage del giocatore aveva avuto un incontro importante con i dirigenti dell’Al-Qadsiah, ma Dybala si era preso qualche giorno per accettare il trasferimento e prendere una decisione, visto che la madre era volata in città per fare la telefonata fondamentale.

Gianluca di Marzio ha riferito che la decisione di Dybala è stata presa. La Joya ha finalmente accettato l’offerta del club, dopo averne rifiutata una due mesi fa, e gli ha proposto un triennale da 75 milioni di euro in totale, con il giocatore che ora vuole lasciare i giallorossi. Nelle prossime ore l’agente di Dybala avrà un incontro chiave con la Roma per parlare del trasferimento e la società deciderà se accettare l’indennizzo di 3 milioni di euro per l’uscita. Dybala era partito dalla panchina contro il Cagliari nella recente partita di campionato della Roma.