Roma, Gasperini vuole Giuntoli: nel mirino due giocatori del Napoli

La Roma attualmente si trova di fronte ad un bivio: seguire Gasperini o chiedergli di adeguarsi alle idee di Frederic Massara?

Molto probabilmente, terminata la serie A, potrebbe esserci l’arrivo di un nuovo direttore. A sollevare l’ipotesi è stato Metteo Moretto. Lo youtuber, attraverso il canale di Fabrizio Romano, ha rivelato che agli apici della squadra giallo-rossa si parli frequentemente dell’arrivo di Cristiano Giuntoli.

Frederic è molto stimato dal club. Ha, infatti, trovato un giusto equilibrio tra le voci tecniche ed economiche. Tuttavia, l’ ex direttore sportivo del Napoli e della Juventus ha un grande punto a suo favore: Gasperini.

Tra i due c’è un bellissimo rapporto. È palese agli occhi di tutti che se a Giugno, Massara dovesse dire addio alla Roma, il primo ed unico nome che l’allenatore farebbe, sarebbe proprio quello di Giuntoli.

Se il direttore sportivo dovesse essere assunto, secondo molti cercherà di portare con se, due suoi gioielli del Napoli: Frank Zambo Anguissa e Mathias Olivera. Tuttavia, riuscire a sottrarli ad Antonio Conte ed a Aurelio De Laurentiis sarà una sfida molto ardua.