Roma, i Friedkin vogliono accontentare Mourinho: Zakaria obiettivo per gennaio

La corsa sfrenata di José Mourinho sotto la Curva Sud in occasione della rete allo scadere di El Shaarawy contro il Sassuolo è l’emblema dell’aria che al momento si respira in casa Roma.

Il tecnico portoghese è un vero e proprio trascinatore e ha saputo cambiare la mentalità di una squadra che l’anno scorso era assai fragile. Fattore che è alla base della partenza a tutta velocità dei giallorossi, in testa al campionato a punteggio pieno e vincenti nelle due sfide in Conference League.

La Roma vuole continuare a cavalcare l’onda per restare più in alto possibile, per farlo sono necessari innesti per rinforzare la rosa a gennaio, ma la società americana è pronta ad accontentare Mourinho.

Il tecnico gradirebbe l’arrivo di un centrocampista e i Friedkin hanno messo nel mirino Denis Zakaria, centrocampista del Borussia M’gladbach e della nazionale svizzera.

Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022 e senza rinnovo a gennaio potrebbe partire per una manciata di milioni. La Roma sta osservando la situazione e preparando la strategia per tentare l’assalto.