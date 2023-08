Roma, Ibanez sacrificato per Morata?

La squadra di José Mourinho resta in corsa per l’attaccante. Tuttavia, prima cercherà di ottenere la cessione di Roger Ibanez, che potrebbe avvicinare Morata all’Olimpico

Il mercato dell’Atletico Madrid continua a essere bloccato, anche a causa del limitato margine di manovra che ha in seguito al Fair Play Finanziario. A questo proposito, sembra che ci sia una via d’uscita (tra le altre) che può favorire l’acquisto di altri giocatori per la squadra di Diego Pablo Simeone.

Ci riferiamo ad Alvaro Morata (30 anni), la cui valutazione raggiunge la non trascurabile cifra di 21 milioni di euro. I grandi club di Serie A sono interessati all’attaccante, che ha scalato la lista della spesa della Roma. Il tutto secondo le informazioni raccolte da CalcioMercato.com.

Ibanez la chiave per arrivare a Morata?

Ricordato per i suoi trascorsi al Real Madrid, al Chelsea e alla Juventus, i giallorossi cercheranno una cessione prima di muoversi per l’attaccante. Roger Ibanez (24 anni) sarebbe in vendita con la ferma intenzione di favorire l’approdo di Morata nel progetto di José Mourinho.

Detto questo, non sono state ricevute (ancora) offerte concrete per il difensore centrale. In altre parole, c’è ancora un atteggiamento attendista nei confronti di Alvaro, che è un professionista come la cima di un pino. Dopo l’incerto destino dell’Atleti, lo spagnolo potrebbe approdare alla Roma. Intanto la Juventus avrebbe bloccato lo spagnolo, con Giuntoli che sarebbe pronto a prenderlo nel caso in cui ci fosse la volontà del Chelsea di non cedere Lukaku alle condizioni bianconere. Tutto è ancora da scrivere, specialmente per Morata.