Roma, idea Amrabat in caso di partenza di Diawara

La Roma si muove sul mercato e sonda nuovi profili per la mediana di Fonseca. La priorità per il mercato di gennaio è l’arrivo di un attaccante e di un terzino destro, ma in caso di addio di Diawara arriverà certamente un sostituto.

Il centrocampista ex Napoli sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione, complici covid, qualche problema fisico e l’esplosione di Villar. Il centrocampista spagnolo è ormai entrato nel giro dei titolari e il guineano è finito in fondo alle preferenze di Fonseca.

Per tale motivo a gennaio in caso di offerte soddisfacenti Diawara potrebbe partire e la Roma si sta già muovendo alla ricerca di un sostituto. Stando a quanto riporta Il Messaggero, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina.

L’ex Verona è sbarcato a Firenze un anno fa per circa 10 milioni di euro, ma in questi mesi ha faticato ad imporsi e potrebbe lasciare in caso di proposte allettanti. Fonseca, inoltre, gradirebbe il profilo e l’ipotesi potrebbe divenire pista concreta.

Secondo il quotidiano romano, oltre ad Amrabat, la Fiorentina sarebbe disposta a cedere anche Duncan.