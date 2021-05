Roma, idea D’Ambrosio: può arrivare a parametro zero

La Roma si muove in vista della prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto è alla ricerca di rinforzi per la rosa di José Mourinho e guarda alle occasioni a basso costo che il mercato può offrire.

Tra queste c’è Danilo D’Ambrosio, terzino destro classe 1988 dell’Inter in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e pronto a lasciare i nerazzurri a parametro zero.

La clausola per il rinnovo con la squadra di Conte non è stata ancora attivata e le pretendenti hanno iniziato a farsi avanti. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del giocatore ci sarebbe proprio la Roma, ma occhio anche alla concorrenza di Fiorentina e Monaco.

D’Ambrosio in questa stagione è sceso in campo in 22 occasioni mettendo a segno 3 reti. All’Inter non è un titolare ma è un giocatore di sicuro affidamento in grado di giocare sia sulle fasce che da centrale difensivo.

Nella rosa giallorossa D’Ambrosio andrebbe a prendere il posto del partente Bruno Peres, rappresentando una valida alternativa a Rick Karsdorp.