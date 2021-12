Roma, idea Dumfries come vice Karsdorp: scambio con Kumbulla?

Il mercato di gennaio si avvicina e la Roma si candida ad esserne una serie protagonista. Sono molte infatti le operazioni che il club capitolino potrebbe portare a compimento, sotto ovviamente indicazione del tecnico José Mourinho.

Una delle esigenze del tecnico portoghese è ad esempio quella di avere un vice Karsdorp affidabile, dato che l’attuale alternativa, Reynolds, non convince affatto. L’idea delle ultime ore a tal proposito sembra rispondere al nome di Dumfries.

L’esterno olandese dell’Inter, che in quel di Milano aveva cominciato la stagione in maniera molto opaca, sta pian piano ritagliandosi un ottimo spazio nello scacchiere di Simone Inzaghi, complice anche i recenti infortuni di Matteo Darmian.

In cambio dell’ex PSV, la Roma vorrebbe proporre il cartellino di Kumbulla, in uno scambio che potrebbe far contente entrambe le società. Il difensore centrale della Roma infatti, nonostante l’ultimo periodo in grande spolvero, potrebbe comunque essere messo sul mercato. Al suo posto l’arrivo di Drumfries garantirebbe copertura in un ruolo in cui José Mourinho non può contare su valide alternative.

Al momento comunque sull’asse Roma – Inter non vi è nulla di ufficiale. L’idea però è intrigante per entrambi i club e per entrambe le pedine oggetto dell’eventuale scambio. Solo il tempo ci dirà se quella che al momento è solo un’ipotesi potrà diventare realtà.