Roma, idea Gbamin dal CSKA Mosca: il calciatore può liberarsi a zero

In questo triste periodo bellico vi è una nuova regola nel mondo del calcio che permette ai calciatori che militano nei campionati russi e ucraini di svincolarsi immediatamente e a parametro zero per andare a giocare altrove.

Parecchi sono come ovvia conseguenza i nomi che iniziano a circolare in ottica calciomercato. Nelle ultime ore, secondo almeno quanto riportato dal portale calciomercato.com, anche la Roma potrebbe usufruire ben presto di questa regola.

La società giallorossa ha infatti messo gli occhi su Jean-Philippe Gbamin, di proprietà dell’Everton ma attualmente in prestito al Cska Mosca. Il centrocampista ivoriano classe 1995 piace molto a Tiago Pinto e a José Mourinho soprattutto per la sua duttilità.

Dotato di fisico imponente infatti, Gbamin può giocare abilmente sia da mediano, suo ruolo naturale, ma anche da difensore centrale. Ovviamente il calciatore verrebbe preso per colmare momentaneamente la lacuna della rosa giallorossa riguardo la zona centrale del campo, ma un eventuale utilizzo in difesa non viene ovviamente disdegnato.

Molto probabilmente comunque l’operazione, se intavolata, verrà impostata su periodi di permanenza nella capitale della Roma molto brevi. Insomma, Gbamin verrebbe preso come “tappabuchi”, soprattutto grazie alla nuova regola che rende l’affare molto economico e invitante. Difficile però che il nome dell’ivoriano venga preso in considerazione anche in ottica futura.