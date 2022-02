Roma, idea Ginter a parametro zero ma occhio alla concorrenza del Barcellona

In casa Roma ci si aspetta un mercato estivo molto vivace. Come delineato anche nella sessione invernale da poco conclusasi, la nuova squadra di José Mourinho sta prendendo man mano forza, con il costante aiuto di Tiago Pinto. Il tecnico portoghese ha altre ambizioni e per raggiungere i propri obiettivi vuole una rosa all’altezza.

Molto, a tale proposito, è stato già fatto. Ma tanto altro necessariamente andrà fatto con il tempo. In particolare, oltre al centrocampo, c’è un altro reparto che secondo il tecnico è da rinforzare, e corrisponde a quello difensivo.

Nella lista degli obiettivi stilata a quattro mani da José Mourinho e Tiago Pinto a tale proposito vi è nelle prime posizioni Matthias Ginter, difensore centrale tedesco del Borussia Moenchengladbach. Il nome di Ginter piace molto poiché il suo cartellino può essere prelevato a parametro zero, non essendoci stato l’accordo tra il difensore ed il club tedesco per il rinnovo contrattuale.

L’ostacolo maggiore per la trattativa, che economicamente si preannuncia molto agevole, è rappresentato dalla concorrenza del Barcellona. A quanto pare infatti il club catalano avrebbe individuato nel giovane tedesco il rinforzo ideale per la propria difesa, che con ogni probabilità la prossima stagione sarà orfana di Umtiti e Lenglet.

La Roma comunque è molto decisa nella propria volontà di tesserare Ginter. Secondo quanto filtrato nelle ultime ore infatti, José Mourinho avrebbe contattato telefonicamente il difensore centrale tedesco per convincerlo a sposare il progetto tecnico giallorosso.