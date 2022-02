Roma, idea Gonçalo Guedes per giugno: la situazione

La finestra di calciomercato invernale è giunta al termine. La Roma è stata tra le squadre più attive in Serie A, con l’obiettivo di soddisfare José Mourinho parzialmente raggiunto. Parzialmente perché il tecnico portoghese avrebbe voluto un ultimo colpo da parte della dirigenza giallorossa, una sorta di ciliegina sulla torta.

A dire il vero, secondo quanto filtrato dai media, la Roma si era mossa in tale direzione nelle ultime ore del calciomercato di riparazione per chiudere un colpo molto importante. Si tratta di Goncalo Guedes, classe ’96 del Valencia che non è potuto poi arrivare in giallorosso per il poco tempo avuto a disposizione.

In particolare ad ostacolare l’affare vi è stata la permanenza di Diawara, che non ha accettato il corteggiamento del Venezia, preferendo il Valencia. L’accordo con il club spagnolo non è però mai stato raggiunto, ed ecco creatasi una decisiva fase di stallo.

La trattativa comunque non dovrebbe essere sfumata del tutto, ma solo rimandata a giugno. È molto verosimile infatti che le parti di aggiorneranno tra qualche mese per riallacciare i contatti e mettere nero su bianco la cessione.

Il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ci spera, e sa di poter contare sulla volontà del calciatore portoghese. Nel frattempo il nodo legato a Diawara comunque andrà necessariamente sciolto, con o calciatore che dovrà necessariamente trovare una nuova meta per la finestra estiva di calciomercato.